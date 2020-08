Il n°0 dei Blazers, sceso in piazza per giorni a Portland per protestare a seguito della morte di George Floyd, ha rivelato via Twitter quale sarebbe stata la sua scelta se avesse potuto decidere in autonomia cosa scrivere sulla sua schiena: il nome di un ragazzo ucciso a Oakland, una delle tante vittime innocenti della polizia USA

La questione dei messaggi sociali e di sensibilizzazione da lanciare attraverso il cambio dei nomi sulle spalle dei giocatori non è ancora del tutto risolta. Un’ottima idea secondo molti, un modo per permettere di esprimere la propria vicinanza al mondo rimasto fuori dalla bolla di Disney World. Una scelta che ha portato a galla anche delle contraddizioni, come nel caso di Jimmy Butler che ha chiesto invano di giocare senza nome sulla schiena - ricevendo una risposta negativa dalla NBA, nonostante la quale ha scelto di presentarsi in campo all’esordio contro Denver indossando una maglia ritenuta non regolamentare dagli arbitri. Insomma, il particolare non andato giù a molti è il fatto che la NBA abbia stilato una lista di parole/formule dalle quali attingere, senza lasciare ai giocatori la libertà necessaria per esprimersi anche attraverso quella frase. Tanti, come nel caso dell’All-Star di Miami, avrebbero preferito agire e scrivere qualcosa di diverso.