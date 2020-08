Porter da massimo in carriera: “La mia occasione”

Dopo Bol Bol, è un altro rookie dei Nuggets a prendersi la scena e proporsi come potenziale supporto alla squadra nella cavalcata playoff delle prossime settimane. Complici le tante assenze, Porter sa di dover sfruttare spazio e minuti: “Devo mantenere questo livello di resa, una prestazione del genere non è un caso”

“Michael, non vado da nessuna parte. Resterò al tuo fianco”. Questa la risposta di coach Malone ai messaggi (ripetutamente) inviati da Porter Jr. al suo allenatore nei giorni scorsi, quando si diceva convinto di poter dimostrare di valere molto di più. Parole a cui hanno subito fatto seguito le straordinarie giocate della sfida vinta all’overtime dai Nuggets contro OKC: merito dei 37 punti, nuovo massimo in carriera, messi a referto dal rookie di Denver. Dopo le convincenti prestazioni di Bol Bol insomma, la squadra del Colorado rilancia in maniera definitiva anche un altro giovane di enorme talento e prospettiva. La schiena di Porter - il motivo per cui ha dovuto rimandare di un anno l’appuntamento con l’esordio NBA - sembra reggere e i Nuggets si godono così cifre che non si vedevano dai tempi di Carmelo Anthony; ultimo rookie di Denver a giocare una partita da almeno 35 punti e 10 rimbalzi (12 quelli catturati da Porter).

leggi anche Bol Bol sorprende tutti: “È soltanto l’inizio” Certo, scendere in campo al fianco di un ispirato Nikola Jokic facilita non poco il compito. L’All-Star serbo infatti ha chiuso in tripla doppia con 30 punti, 12 rimbalzi e 10 assist una partita dominata in attacco, nonostante ai Nuggets sia servito un tempo supplementare per avere la meglio sui Thunder. Al resto poi ha pensato Porter, chirurgico anche nella resa al tiro: 12/16 complessivo dal campo, 4/6 dall’arco, 9/9 ai liberi. Il dato più eloquente? +25 di plus/minus in un match terminato in parità dopo 48 minuti. Una di quelle serate insomma in cui tutto è andato per il verso giusto: “So di poter essere sempre a questo livello, che la squadra da me può aspettarsi un contributo così determinante anche in altre occasioni. Adesso so di avere un ruolo diverso rispetto a quando giocavo alla high school, dove ogni sera mi toccava dimostrare di essere il miglior realizzatore. La mia concentrazione ora invece è tutta sul portare energia in campo, di difendere forte e andare a rimbalzo. Il resto, come contro i Thunder, è soltanto una naturale conseguenza”.