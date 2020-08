Phoenix-OKC LIVE dalle 20.30 su Sky Sport NBA

La presentazione della gara tra Phoenix e Oklahoma City

Tra una settimana iniziano i playoff NBA: l’incertezza su chi sarà in grado di vincere il titolo e arrivare fino in fondo regna sovrana, ma una delle poche certezze di questi primi dieci giorni nella bolla è che i Phoenix Suns sono la squadra-rivelazione dei seeding games. Ancora imbattuti, 5-0 di record e una rincorsa playoff che passa anche dalle sconfitte raccolte da Sacramento e New Orleans - favorite alla vigilia e rimaste già tagliate fuori. La squadra dell’Arizona invece continua a crederci, sempre più vicina al nono posto e a caccia di uno dei due pass per prendere parte al torneo play-in di questo weekend. Per farlo però bisogna battere gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari (che dovrebbe restare a riposo, visto che OKC è in back-to-back), sazi e già sicuri del loro accesso ai playoff. Una partita tutta da seguire in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina, l’ennesimo appuntamento in questo agosto all’insegna della pallacanestro sui canali Sky Sport.