Pacers, estensione di contratto per coach McMillan

Da quando c’è lui Indiana gioca un basket solido, ottenendo sempre buoni risultati nonostante i tanti infortuni di questi anni. Per questo i Pacers hanno deciso di puntare anche in futuro su coach Nate McMillan e, secondo quanto riporta ESPN, nei giorni scorsi hanno raggiunto un accordo per l’estensione del suo contatto in scadenza tra un anno. McMillan – una carriera da giocatore passata tutta ai Seattle SuperSonics, dove ha iniziato la sua avventura da allenatore - è ben voluto dall’ambiente e dai giocatori, e in questa stagione disputerà i suoi quarti playoff consecutivi da quando guida Indiana dalla panchina (prima di diventare capo allenatore nel 2016 era stato vice per tre stagioni). In 16 stagioni da coach tra Seattle, Portland e Indiana McMillan ha un record di 659 vittorie e 588 sconfitte (.528), mentre in otto partecipazioni ai playoff è 17-32. È uno dei 26 allenatori ad aver vinto almeno 600 partite nella NBA. I Pacers sono quinti a Est e si apprestano ad affrontare la post season guidati da un T.J. Warren in stato di grazie da quando è arrivato nella bolla di Orlando (la valorizzazione di giocatori non di primissima fascia è un altro dei meriti che vengono riconosciuti a McMillan), ma dovranno probabilmente fare a meno di un elemento chiave come Domantas Sabonis, alle prese con un problema al piede. Mentre Oladipo sta ancora cercando di tornare al 100% dopo il brutto infortunio al ginocchio. Sono due dei tanti infortuni che hanno condizionato Indiana negli ultimi anni, ma che non hanno impedito a McMillan di ottenere comunque buoni risultati e di guadagnarsi un’estensione del contratto.