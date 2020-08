Avversari soltanto per la seconda volta in carriera in una serie playoff, con il n°23 dei Lakers consapevole del fatto che la terza scelta assoluta al Draft 2003 avrebbe potuto far parte della sua squadra: “Non era destino, ai Blazers ha trovato la dimensione giusta che fa per lui”

La loro amicizia è ormai nota a tutti da 17 anni, da quando entrambi scelti al Draft del 2003 hanno letteralmente cambiato le sorti e il corso dell’intera NBA. LeBron James e Carmelo Anthony torneranno così a sfidarsi in una serie playoff soltanto per la seconda volta nelle loro carriere, dopo lo scontro al primo turno nel 2012 quando indossavano rispettivamente le maglie di Heat e Knicks. Il n°23 dei gialloviola ritrova i playoff due anni dopo l’ultima gara (giocata e persa) in finale contro Golden State nel 2018, mentre i suoi Lakers tornano alla post-season addirittura dopo sette anni d’astinenza. Una serie meno agevole del previsto, dato che dall’altra parte i Blazers oltre ai soliti Lillard&McCollum dispongono adesso di un realizzatore di assoluto livello: Anthony infatti è risultato più volte decisivo con i suoi canestri nel finale, non ultimo quello contro Memphis nella fondamentale sfida play-in per accedere alla post-season. Bersagli che avrebbero fatto comodo anche ai Lakers: “Tutto accade per una ragione: ovviamente mi avrebbe fatto enorme piacere l’idea di averlo al mio fianco in maglia Lakers, ma non sono seduto qui per maledire il suo mancato arrivo e biasimare il fatto che avrebbe potuto segnare quei canestri per noi. No, perché quello che sta facendo con Portland era già scritto nel suo destino. Era già deciso, mentre i Lakers non facevano parte del suo futuro”.