Paul George risponde ai critici: “Non sono Harden”

L’attacco di Charles Barkley, la reazione di PG13

leggi anche

Paul George, la (sua) verità sull’addio ai Pacers

A mettere il carico arriva poi ovviamente Charles Barkley. Le sue parole in tv sono un attacco diretto alla superstar dei Clippers: “Non ti fai chiamare ‘Playoff P’ e poi perdi tutte le volte”. Per alleggerire il colpo si mette in gioco in prima persona — “Nessuno chiama il sottoscritto ‘Championship Chuck”, visto che Barkley non ha mai vinto un titolo — ma il messaggio è chiaro: Paul George da qui alla fine della serie contro Dallas è già chiamato a dimostrare qualcosa. “Non sono James Harden”, si difende lui. “So contribuire al successo della mia squadra anche in altri modi, non solo segnando. Posso avere delle serate storte al tiro, ma so di poter avere impatto sui due lati del campo anche in altri modi. Se il pallone non entra, non devo permettere che questo influisca sulle mie prestazioni”. Così, neppure il 7/33 (con 3/18 dall’arco) delle ultime due gare sembra smuoverlo troppo: “Sono Paul George, non mi interessa cosa dicono gli altri: so chi sono, so cosa so fare”. Che nella sua idea non è certo limitato al suo compito di fare canestro: “Cerco di passare la palla, difendere, andare a rimbalzo, un po’ di tutto”, dice. “Certo, sto faticando al tiro — ammette — ma la cosa bella è che ciò nonostante siamo sopra 2-1”. E in gara-4, aggiunge il suo compagno Kawhi Leonard, “si riparte da zero, non è che se uno ha segnato tutti i tiri delle prime tre gare vuol dire che continuerà a farlo. Paul è un giocatore che ha grande fiducia in sé: saprà superare questo momento”. Della stessa idea anche coach Doc Rivers: “Non sono preoccupato per nulla: è un grande giocatore, ma anche lui è umano. Di sicuro non ha dimenticato come si fa a tirare: prima o poi tornerà a segnare”.