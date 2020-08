Offese razziste, Harrell chiede scusa a Doncic

All’interno della bolla di Disney World non sfugge nulla alle telecamere, per quello non poteva passare inosservato lo scambio di battute prima della palla a due tra Luka Doncic - recuperato in extremis per la gara-4 contro i Clippers - e Montrezl Harrell; pizzicato nel primo quarto della sfida di 48 ore prima a urlare contro il n°77 sloveno un insulto razzista nel confronti di un “ragazzo bianco” - definito così da Harrell. Di certo non il messaggio che la NBA vuole mandare in queste settimane, sottolineando come la discriminazione non sia accettabile in alcun modo (e in nessuna direzione). Prima della palla a due, anche Doc Rivers era tornato sull’accaduto e aveva spiegato di averne parlato con il suo giocatore: “Entrambi stavano battibeccando, ma bisogna fare molta attenzione a ciò che si dice. Anche in momenti di tensione. Non credo che Luka abbia pronunciato nulla di razzista nei confronti del mio giocatore, ma non gli ha di certo fatto i complimenti. È come al playground, ai playoff è così: quando dici “white boy” non stai sottintendendo nulla di esplicitamente razzista, ma resta comunque sbagliato porsi in quel modo. Harrell è stato il primo a capirlo, gli ho spiegato che l’intenzione non conta e gli ho chiesto dalla prossima volta di essere attento affinché ciò che viene pronunciato non superi come in questo caso nessun tipo di confine”.