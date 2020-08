Doncic c'è: Clippers-Mavs LIVE su Sky Sport NBA

La storia di gara-4 tra L.A. Clippers e Dallas Mavericks non può che cominciare e finire con Luka Doncic. La distorsione alla caviglia subita nel terzo quarto di gara-3, infatti, può avere conseguenze enormi per l’equilibrio della serie: senza lui in campo i Mavs non sono riusciti a reggere contro i losangeleni guidati da uno straordinario Kawhi Leonard, e per pareggiare i conti sul 2-2 devono poter contare sul loro miglior giocatore al suo meglio. Le sole 36 ore di distanza tra le due partite non hanno giocato in favore dei texani, ma alla fine Luka Doncic sarà regolarmente in campo, visto che la risonanza magnetica ha dato esito confortante, senza mostrare nessun interessamento al legamento della caviglia sinistra. Assente invece Patrick Beverley in casa Clippers. È tutto pronto per un grande spettacolo: l’appuntamento è su Sky Sport NBA in diretta con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina.