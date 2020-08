Lo annunciano i Mavericks con un comunicato ufficiale. Infortunatosi in gara-1, il lettone aveva disputato sia gara-2 (per cui era in forse) che una splendida gara-3, ma poi aveva dovuto alzare bandiera bianca nelle due successive partite della serie, che ora per lui è già finita. I Mavs stanno esplorando il miglior modo di gestire l'infortunio: non si esclude l'operazione

Il comunicato ufficiale dei Dallas Mavericks ha messo fine alle speranze (almeno a breve termine) dei tifosi texani: “Kristaps Porzingis ha riportato la lesione del menisco del ginocchio destro [infortunio riportato in gara-1 contro i Clippers, ndr] e non sarà più disponibile per il resto della serie di primo turno dei playoff”. La diagnosi di una lesione al menisco mette quindi ko il lettone, togliendolo di fatto dalle rotazioni di coach Rick Carlisle, che già ieri si era detto poco ottimista sulle sue possibilità di recupero: “Non sono ottimista, guardando come sta procedendo il recupero: è una situazione difficile. Ha giocato sul dolore tutto l’anno, è un ragazzo duro, perciò se non gioca è perché davvero non è nelle possibilità di farlo. Spero di sbagliarmi e che si svegli stando bene, non è una cosa impossibile, ma non sono ottimista”, aveva dichiarato l’allenatore di Dallas, quasi a preparare il campo alla notizia che ora assottiglia ancora di più le speranze di passaggio di turno di Luka Doncic e compagni contro i Clippers, testa di serie n°2 a Ovest.