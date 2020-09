Jaylen Brown è andato a pochi centimetri dal deviare il pallone lanciato da OG Anunoby, ma non è riuscito a evitare il canestro della vittoria dei Raptors in gara-3. Dopo la partita non ha cercato giri di parole: "Quel tiro è stata una disgrazia, non avremmo mai dovuto perdere. Me ne prendo tutta la responsabilità"

Jaylen Brown non è uno abituato a dire parolacce, almeno non in pubblico o quando parla con la stampa — dove si è sempre segnalato come uno dei giocatori più intelligenti e socialmente impegnati della lega. Quando subisci in faccia un canestro come quello segnato da OG Anunoby, però, è normale che anche i nervi di Brown possano saltare: anche diversi minuti dopo la fine della partita, Brown — che aveva provato disperatamente a recuperare su Anunoby con un salto tanto incredibile quanto alla fine inutile — non aveva ancora sbollito la frustrazione per quel tiro sulla sirena. “È stata una fot… disgrazia alla fine della partita, semplicemente terribile” ha detto in conference call usando la parola disgrace, che ha anche il significato di vergogna. “Non avremmo mai dovuto perdere questa partita. Me ne prendo la responsabilità, non solo per quella giocata ma per tanti possessi precedenti. Ma succede: questi sono i playoff NBA. O lasci che trovino inerzia, oppure torni la partita dopo pronto per giocare”.