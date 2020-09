La strategia dei TWolves con la 1^ scelta al Draft

I Minnesota Timberwolves hanno le idee chiare su quello che intendono fare con la prima scelta assoluta del prossimo Draft: non lasciare nulla al caso. “Chiameremo tutti e parleremo con tutti, andando a fondo in ogni questione. Non c’è nulla che sia intoccabile. Prenderemo il miglior giocatore col più alto potenziale”

Mancano ancora diversi mesi alla notte del Draft, la cui data molto probabilmente non sarà quella inizialmente prevista del prossimo 16 ottobre. E gli occhi di tutti sono ovviamente puntati sui Minnesota Timberwolves, che sceglieranno con la numero 1 e determineranno il resto di un Draft che si preannuncia ancora più imprevedibile del solito. Quello che i Timberwolves vogliono fare, però, è proprio ridurre al minimo questa imprevedibilità, senza lasciare nulla al caso: “Busseremo a ogni porta e parleremo con chiunque” ha detto il presidente della squadra Gersson Rosas a The Athletic. “Andremo a fondo in ogni discussione. Abbiamo una mentalità super aperta, non intendiamo escludere nessuna possibilità. Faremo le nostre valutazioni in maniera molto approfondita”. Parole che significano anche che la scelta che verrà fatta con la prima assoluta non necessariamente esclude una point guard o un lungo nonostante la presenza di due pilastri come D’Angelo Russell e Karl-Anthony Towns. “Che sia un playmaker o un centro, sono convinto al 100% che dobbiamo trovare il miglior giocatore con il miglior potenziale, anche se sappiamo che non esiste la formula vincente".