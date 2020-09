Westbrook fa mea culpa: “Al momento giro a vuoto”

Il n°0 dei Rockets, protagonista in negativo in gara-2, non si nasconde, sottolinea i suoi errori e proverà a cambiare approccio (e resa) nella serie: “Devo rivedere le immagini della partita e capire come poter diventare efficace”

Nel post-infortunio, con un recupero così serrato e i tempi ridotti al minimo, in molti sapevano che Russell Westbrook non sarebbe stato di certo quello scintillante visto sul parquet lo scorso gennaio (al suo apice con la squadra texana). In pochi però avrebbero immaginato che le sue prestazioni potessero diventare addirittura deleterie per Houston, battuta in gara-2 dopo aver rimontato 21 lunghezze di svantaggio nel terzo quarto - prima di naufragare in un quarto periodo pieno di errori. “Al momento sto soltanto vagando per il campo - sottolinea il n°0 di Houston, senza nascondersi - dovrò rivedere le immagini della gara e capire quale sia la mia collocazione migliore sul parquet per diventare efficace”. Per ora infatti Westbrook è apparso più come un problema da risolvere agli occhi di coach D’Antoni, che uno in grado di dare una svolta ai Rockets. Alla sirena finale sono 10 punti con 4/15 al tiro e sette palle perse a fronte di soli quattro assist. Grazie ai suoi errori, i Lakers si sono potuti permettere il lusso di raddoppiare sistematicamente James Harden (limitato a soli 12 tiri tentati dal campo), lasciando all’ex giocatore dei Thunder metri di spazio mai sfruttati a dovere. Risultato? 1-1 nella serie e fiducia nuovamente da ritrovare per i Rockets.