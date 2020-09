In una partita ricca di colpi di scena e terminata dopo 58 minuti di intensa battaglia, non potevano mancare anche i motivi per recriminare da parte dei Celtics - a un passo dalla qualificazione alla finale di Conference, avanti nel punteggio sia nel quarto periodo che nei due overtime, prima di essere beffati nel rush finale. A far discutere è un possesso nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari, sul 98-98 e con Boston a gestire un pallone pesantissimo. Tatum è in punta, penetra, prova a battere il suo avversario e poi si volta verso l’angolo alla sua sinistra. Daniel Theis è in parte di lato, mentre davanti al n°0 dei Celtics appare una persona con i piedi in campo, pronto a ricevere il pallone: Nick Nurse. Si vede bene dal breve video nel tweet embeddato nel pezzo: l’allenatore dei Raptors non è nell’area riservata alla panchina, ma molto più avanti, confondendo non poco il portatore di palla dei Celtics. Una violazione che andrebbe sanzionata, ma che gli arbitri non colgono (o fanno finta di non vedere) - conducendo così alla palla persa di Boston, al pareggio nel punteggio, ai due overtime e a tutto il resto.