Porter, dopo le parole i fatti: decisivo in gara-5

Una cosa è certa: con Michael Porter Jr. non ci si annoia mai . Il talentuosissimo rookie dei Denver Nuggets era balzato agli onori della cronaca dopo i suoi commenti al termine di gara-4 , quando si era lamentato dello scarso utilizzo offensivo nel finale di gara (" Nella ripresa non ho toccato un pallone : giochiamo solo per Jokic e Murray, non coinvolgiamo nessuno"). In gara-5 il rookie era stato silente nei primi 46 minuti di gioco , prendendosi solo due tiri (entrambi sbagliati) e rimanendo fermo a zero punti . Ciò nonostante coach Mike Malone lo ha tenuto in campo nel finale di gara e alla fine ha avuto ragione: dopo qualche possesso in cui i Nuggets non riuscivano a segnare, Nikola Jokic (su suggerimento di Jamal Murray) gli ha passato il pallone in ala con un vantaggio di due lunghezze a poco più di un minuto dalla fine. Porter , che in quel momento era marcato da Lou Williams , ha approfittato del vantaggio di centimetri nei confronti del diretto avversario e si è preso il tiro senza pensarci troppo, mandandolo a segno come se non avesse fatto altro in vita sua che risultare decisivo in una partita di playoff .

La stoppata, i liberi decisivi e le parole di Malone e Porter

Quelli sono stati i primi punti nella partita di Porter Jr., ma non è stata l’unica giocata decisiva. Trenta secondi dopo infatti ha cancellato un tentativo di schiacciata di Ivica Zubac con una stoppata sensazionale, lui che decisamente non è noto per essere un grande difensore. Non contento, il rookie ha anche segnato quattro tiri liberi della staffa per tenere i suoi avanti nel punteggio, chiudendo il 111-105 con cui i Nuggets hanno tenuto in piedi la loro stagione e mandato la serie a gara-6. “Quello che bisogna amare di Michael è che, o per la sua inesperienza da giovane o per non comprendere a pieno l’importanza del momento, ha sempre una fiducia suprema in se stesso” ha detto coach Malone. “Il ragazzo è un lavoratore indefesso, un vero ‘topo da palestra’. Per ogni tiro che segna in partita ce ne sono migliaia tentati in palestra. Abbiamo fiducia in lui: magari non lo abbiamo trovato molto prima o non ha segnato tanto, ma ogni volta che tira sono convinto che entri”. “In attacco non sono proprio entrato in ritmo, ma non voglio essere conosciuto solo come attaccante, ma come giocatore a tutto tondo” ha detto il diretto interessavo. “Vengo criticato per la mia difesa, ma voglio migliorare. Il mio tiro? Non sarà stata la miglior scelta possibile, ma qualcosa mi ha portato a provarci e l’ho fatto” ha detto con un sorriso.