Il rookie di Denver non si nasconde al termine di gara-4 e punta il dito contro la gestione dei possessi dei Nuggets: “Nella ripresa non ho toccato un pallone: giochiamo solo per Jokic e Murray, non coinvolgiamo nessuno. Così diventiamo prevedibili e diventa impossibile battere i Clippers”

Per Michel Porter Jr. gara-4 è stata quella con l’impatto offensivo più efficace nella complicata serie contro i Clippers: 15 punti (tutti arrivati nel primo tempo), con 5/8 al tiro complessivo dal campo. Non sono bastati però a tenere in corsa Denver in una partita in cui la squadra di Los Angeles ha sempre dimostrato di avere il controllo del gioco. Il motivo? Agli occhi del rookie dei Nuggets è molto semplice: “Non ho toccato più un pallone nella ripresa”. A guardare i dati raccolti da Second Spectrum, il calo in effetti è stato drastico (e poco giustificabile, vista l’ottima produzione prima dell’intervallo lungo): 25 tocchi nel primo tempo, 12 soltanto nella ripesa. “Questa è una responsabilità di chi chiama i giochi, degli allenatori che decidono in quali mani assegnare i possessi. Noi continuiamo a cavalcare Jokic e Murray che sono due giocatori straordinari, ma penso che per battere una squadra come i Clippers c’è bisogno di coinvolgere anche gli altri. Dobbiamo muovere in maniera più convincente il pallone. Non possiamo essere così prevedibili contro una corazzata”.