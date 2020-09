Boston, arrivano i rinforzi: torna Hayward?

Secondo quanto scritto da The Athletic, c’è ottimismo per il ritorno in campo di Gordon Hayward in vista di gara-3 nella serie contro i Boston Celtics, in una partita già senza ritorno per i biancoverdi finiti sotto 0-2 nella serie contro i Miami Heat

Se dal campo e dallo spogliatoio non arrivano buone notizie per i Boston Celtics, quantomeno dall’infermeria c’è un motivo per sorridere per coach Brad Stevens. Secondo quanto scritto da The Athletic, Gordon Hayward procede verso il ritorno per gara-3 della serie contro i Miami Heat dopo aver reagito bene all’allenamento di mercoledì. Nella giornata di venerdì, quella di pausa della serie tra gara-2 e gara-3, il giocatore dovrebbe lavorare ancora in campo con ottimismo per poter scendere in campo nel terzo episodio della serie, che diventa già una “must-win” per i Celtics. Già solo rimettere in piedi la serie contro gli Heat sarebbe un risultato eccellente, visto che gli avversari hanno vinto 10 delle 11 partite disputate finora nei playoff. Considerando poi che coach Erik Spoelstra non ha mai perso una serie in cui è stato avanti 2-0 (10 su 10 in carriera), avanzare alle Finali NBA sarebbe davvero un’impresa per gli uomini di coach Stevens.