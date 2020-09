"Fa male, ma non troppo. Avrò tempo per recuperare”: queste le parole che tutti i tifosi dei Lakers volevano sentir pronunciare a Anthony Davis (e che hanno fatto tirare a molti un sospiro di sollievo), uscito malconcio al termine di gara-4 dopo un brutto colpo subito alla caviglia sinistra nell’ultima frazione di gioco. “Si è girata un bel po’, ma non in maniera eccessiva”, sottolinea l’All-Star dei Lakers, che dopo essersi lamentato per il dolore per qualche secondo - gelando il sangue dei tifosi gialloviola, visto il momento delicatissimo di partita - ha stretto i denti ed è tornato sul parquet, prima a tirare i liberi e poi a incidere come suo solito sotto canestro. Distensive anche le parole di coach Frank Vogel, che non nasconde la preoccupazione e il fatto che - quando si tratta di caviglie e di colpi come quello incassato da AD - gli staff tecnici restano sempre in allerta. Davis infatti nelle prossime ore si sottoporrà ad alcuni trattamenti per capire come reagirà la caviglia, ma l’idea è quella che non avrà problemi a essere in campo anche in gara-5. “Visto il modo in cui ha concluso la sfida, direi proprio che può farcela”.