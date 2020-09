Serie A, Crotone-Milan a porte chiuse

Con una nota sul proprio sito, il Crotone comunica che la partita di campionato contro il Milan, in programma domenica alle ore 18, si svolgerà senza pubblico. Il club motiva la decisione spiegando che “una volta ricevuta l’autorizzazione dal governo regionale, della quale al momento si risulta in attesa, sarebbero infatti necessarie una serie di ulteriori adempimenti burocratici e organizzativi per i quali non sussistono purtroppo le condizioni temporali”