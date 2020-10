9/12 ©Getty

TYLER HERRO | Le sue percentuali dal campo continuano a essere modeste, ma la fiducia del rookie da record dei Miami Heat non viene mai meno, così come i soliti tre canestri decisivi nel quarto periodo. Herro trova un paio di bersagli clamorosi in un match da 21 punti e 7 rimbalzi in cui non si tira mai indietro. A Miami non sanno come andrà a finire nel futuro prossimo, ma negli anni a venire sono consapevoli di poter contare su un giocatore clamoroso per impatto e convinzione, oltre che per talento