Già dopo gara-2 il dibattito sulla serie finale tra Los Angeles Lakers e Miami Heat si era spostato, più che sul risultato delle Finals, su chi avrebbe meritato il premio di MVP. E dopo il punto del 3-1 segnato dai gialloviola, la discussione tra LeBron James e Anthony Davis si è di nuovo ravvivata, nonostante Jimmy Butler e soci siano tutt’altro che disposti a farsi da parte. In diretta su ESPN, Scottie Pippen ha prima scherzato su chi dovrebbe essere nominato come miglior giocatore della serie ("Tutti i Lakers per aver superato la dannata bolla") e poi non ha avuto alcun dubbio nello scegliere LeBron James. “Il fuoco che continua ad alimentare a quell’età è incredibile” ha detto il sei volte campione NBA con i Chicago Bulls. “Al suo 17° anno in NBA guida la sua squadra in tutte le categorie più importanti. La sua leadership, la sua volontà, il suo dominio: come riesce a farlo ancora alla 17^ stagione? Dove trova la motivazione?”. Una chiara inversione a 180° dopo che non più tardi di nove giorni fa aveva indicato i Miami Heat come favoriti per il titolo e definito LeBron James come uno che non sa trascinare una squadra da solo, avendo bisogno al suo fianco di Anthony Davis.