LeBron meglio di Jordan, Jordan meglio di LeBron: il dibattito — irrisolvibile — rischia di diventare alla lunga sterile quanto inutile, ma registrare il parere di un giocatore che nella NBA ha giocato per anni (e un titolo l’ha vinto, seppure da comprimario) può comunque risultare interessante. A maggior ragione se quel giocatore è Nick Young, ribattezzato “Swaggy P” per una certa fiducia in se stesso e una certa tendenza a esprimere opinioni anche fuori dal coro. L’ex campione NBA con gli Warriors (ma visto anche in maglia Lakers) si è schierato sull’eterno dibattito tra LeBron James e Michael Jordan scegliendo di stare dalla parte del primo per un semplice motivo: “Per me MJ non ha mai dovuto affrontare una vera superstar in finale se si eccettua un Magic Johnson ormai in fase calante [nel 1991]. Per LeBron invece questa è la prima volta che si trova di fronte una squadra in finale senza un’autentica superstar — e per superstar intendo giocatori che sono top 3 nei propri ruoli, gente come Kevin Durant, Steph Curry, Tim Duncan”, scrive su Twitter Young.