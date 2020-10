Non riesce a trattenere le lacrime l'allenatore di Miami al termine di gara-6: "Molti dei nostri ragazzi non erano neppure vicini all'essere al 100% ma hanno voluto giocare lo stesso, e l'han fatto gli uni per gli altri. Quello che siamo stati capaci di fare resterà per sempre"

Le lacrime al podio delle interviste di coach Spoelstra raccontano tanto della passione e delle emozioni messe in campo dai suoi Miami Heat in questa serie finale disputata da sfavoriti — anche alla luce degli infortuni a Dragic e Adebayo — contro i Los Angeles Lakers. “Questa squadra, questo spogliatoio, quello che abbiamo fatto quest’anno resterà con noi per il resto della nostra vita”, dice con gli occhi lucidi l’allenatore degli Heat. “Fai questo lavoro nella speranza di poter entrare in contatto con persone speciali come quelle di questo gruppo. Parecchi giocatori hanno giocato nonostante non fossero neppure lontanamente vicini al 100%: non avrebbero dovuto essere in campo, e invece hanno voluto esserci, l’hanno fatto uno per l’altro”.