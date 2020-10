Rondo spaventa i Lakers: uscirà dal contratto

Il due volte campione NBA non eserciterà la player option da 2.7 milioni di dollari in suo favore per la prossima stagione, testando il mercato dei free agent per trovare un contratto più remunerativo. Questo non esclude un suo ritorno ai Lakers, che proveranno a trattenerlo per difendere il titolo

Archiviata la vittoria del titolo NBA, per i Los Angeles Lakers — così come per le altre 29 squadre — è già tempo di pensare al futuro. E quello più immediato si chiama mercato, con le manovre per la free agency che sono già cominciate. Sempre considerando che la priorità numero 1 per i gialloviola è rifirmare Anthony Davis, ci sono altre situazioni intricate da districare, a partire da quella legata a Rajon Rondo. Il 34enne è stato un membro importantissimo della rotazione nei playoff della bolla di Orlando, finendo in campo quasi tutte le partite più importanti, ma il suo futuro in gialloviola non è assicurato. Rondo infatti, secondo quanto riportato da BasketballNews.com, non eserciterà la player option in suo favore per il prossimo anno, cercando un contratto più remunerativo rispetto al minimo salariale firmato un anno fa. D’altronde nei playoff ha performato talmente bene da potersi meritare più dei 2.7 milioni che gli avrebbe garantito l’opzione con i Lakers, anche se la quantità di spazio salariale in giro per la lega non è tantissima — e le conseguenze del COVID-19 saranno pesanti per tutti, portando a un mercato con meno soldi a disposizione.