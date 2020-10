Non ce ne sono molte di certezze a proposito della prossima stagione. L’unica, forse, è il nome della favorita per il titolo: i Los Angeles Lakers. I campioni in carica non sono privi di difetti o esenti da critiche, ma in questo momento niente e nessuno sembra poter rappresentare una valida alternativa a ciò che James e Davis sono stati in grado di fare nei playoff. Il grado di affidabilità è superiore – in certi casi nettamente superiore – a quello delle altre “coppie” della NBA. L’elenco è lungo. Leonard & George? Deludenti. Murray & Jokic? Non ancora pronti. Harden & Westbrook? Non lo sono da anni. Embiid & Simmons? Come acqua e olio. Doncic & Porzingis? Acerbi. Durant & Irving? Devono ancora giocare insieme un solo minuto. La distanza che le separava dai nuovi Kobe & Shaq da teoricamente colmabile che era è invece divenuta ancora più grande. Per questo Danny Green – che si è appena messo al dito il terzo anello vinto con tre squadre diverse – ha dichiarato a Forbes che i Lakers “possono sicuramente mettere le mani su un altro titolo”, soprattutto perché “se puoi contare su LeBron e AD in fondo non hai bisogno di molto altro per vincere”. Professione di sano realismo, quella del campione NBA 2014, 2019 e 2020. È tutto ciò che circonda James e Davis, il nodo da sciogliere. “La cosa più difficile – dice Green - sarà riuscire a tenere insieme la squadra, perché del roster fanno parte dieci free agent. È questa la parte impegnativa: trovare una soluzione dal punto di vista contrattuale che permetta a tutti quelli che hanno vinto il titolo quest’anno di provare a rivincerlo l’anno prossimo”.