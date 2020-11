La guardia n°5 di Georgia è uno dei giocatori di cui si è più parlato negli ultimi mesi: un atleta eccezione e un talento con potenzialità enormi, ancora tutte da mettere in mostra. Questo è il primo di una serie di profili attraverso i quali analizzeremo i principali prospetti pronti a essere selezionati al Draft NBA del prossimo 18 novembre

“Il prospetto più simile a Andrew Wiggins, dai tempi di Wiggins”. Messa così suona davvero male (soprattutto alle orecchie del GM Scott Layden), ma Anthony Edwards - uno dei principali candidati a essere scelto con la prima chiamata assoluta - ricorda per atletismo e margini di crescita quello che (non) è stato il giocatore selezionato dai Minnesota Timberwolves nel 2014. Premessa d’obbligo: se ci fossero stati prospetti di primissimo livello, Edwards non verrebbe considerato così in alto e finirebbe inevitabilmente più giù all’interno delle chiamate da Lottery, ma in un Draft così incerto e senza una gerarchia definita, la guardia che ha giocato in Georgia al college potrebbe fare molto comodo proprio alla squadra di Minneapolis. La sua immaturità a livello cestistico rende complicato delineare i margini di una possibile crescita nel corso degli anni: Edwards ha iniziato a pensare sul serio alla pallacanestro soltanto da poche stagioni, figlio di una storia personale che lo ha costretto a salutare in meno di un anno sia la madre che la nonna. A quel punto ci hanno pensato i fratelli a tirarlo su, ritrovando soltanto nella figura di coach Tom Crean un allenatore in grado di fargli comprendere le sue potenzialità, portandolo alla ribalta nazionale prima che la pandemia da COVID-19 fermasse il mondo dello sport collegiale la scorsa primavera. “Una guardia alla Dwyane Wade” - dicono i più clementi con i paragoni - farebbe comodo di fianco a D’Angelo Russell e Karl-Anthony Towns, ma un giocatore così poco “scolarizzato” e tutto da scoprire può davvero essere la prima scelta assoluta?

I punti di forza: atletismo, il tiro “fai da te” e l’istinto del campione vedi anche Edwards: “Posso essere meglio di Wade, adoro KD” A livello fisico Edwards non avrà alcun problema a confrontarsi con giocatori NBA: spesso il passaggio dal college al professionismo mette in difficoltà i talenti abituati ad affrontare avversari poco reattivi, ma la capacità del n°5 di Georgia di spingere in transizione e di chiudere bene al ferro con entrambe le mani appaiono soltanto come l’ennesima conferma dell’ottimo giocatore di football che in molti pensavano sarebbe diventato. L’abilità di chiudere a proprio piacimento al ferro gli regala anche qualche metro aggiuntivo di spazio per costruirsi da solo il tiro: capire quanto questa tendenza può rivelarsi efficace anche a livello NBA potrebbe definirne il destino e il peso specifico in campo. Non è una star, non è pronto a diventare il fulcro di una franchigia perché non è un creatore di gioco, ma l’istinto e la capacità di lettura sono promettenti per un talento che ha semplicemente giocato poco in carriera. È un campione che può sbocciare tra le mani di chi deciderà di puntare su di lui, anche perché è il terzo più giovane tra quelli in lizza per un posto in Lottery e ha già dimostrato di essere un ottimo compagno di squadra. Le premesse ci sono tutte e nessuno ad oggi può dire se verranno mantenute o meno.