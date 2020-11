La notte del 18 novembre Anthony Edwards potrebbe essere il primo giocatore chiamato nella notte del Draft, con i Minnesota Timberwolves che potrebbero selezionarlo alla numero 1. Se anche così non fosse, però, Edwards sa bene che anche venendo scelto più avanti potrebbe avere una grande carriera, come dimostrano i due giocatori da lui menzionati in un’intervista con ESPN. Il prodotto di Georgia infatti ha indicato in Dwyane Wade, ex quarta scelta assoluta nel lontano 2003, il giocatore a cui più assomiglia: “Guardo la tv e mi dico: ‘Posso essere come lui o anche meglio’” ha detto a John Buccigross. “Ma lui è ritirato ormai, perciò non sento che ci sia nessuno come me nella lega in questo momento”. Un altro giocatore che non è sceso in campo nell’ultimo anno è indicato da Edwards come il suo preferito in assoluto: “Guardo tantissimo Kevin Durant e ogni volta mi dico: ‘Sì, è davvero forte’”. Non necessariamente un’opinione così originale, visto che stiamo parlando di un due volte MVP delle Finals e uno dei migliori realizzatori di tutti i tempi, anche se non una prima scelta assoluta visto che nel 2007 fu preceduto da Greg Oden. Per Edwards essere chiamato alla 1 sarebbe “un sogno che diventa realtà”, ma non il culmine della sua carriera: “Se venissi scelto per primo avrei i ‘bragging rights’ [il diritto di vantarmi, ndr], ma non posso fermarmi lì. Devo dimostrare chi sono, andare in campo e far capire perché sono la scelta numero 1, che sono arrivato perché merito di rimanerci”.