Daryl Morey e Twitter (vedi il caso Hong Kong/Cina) è un binomio alquanto esplosivo, ma l’arguzia e l’ironia del neo-general manager dei Philadelphia 76ers si prestano perfettamente alla piattaforma social del cinguettio. L’ultima riprova è arrivata quando — in piena fase di elezioni presidenziali 2020 — la firma del sito FiveThirtyEight Nate Silver (famoso per mischiare sport e politica da un punto di vista analitico) ha scritto, su Twitter: “Il discorso ‘Cosa sarebbe se Trump fosse Trump ma equilibrato e competente’ mi fa sempre trasalire, perché una persona è l’insieme delle sue caratteristiche e non si può cambiare una qualità senza cambiare potenzialmente tutto — comprese alcuni tratti che lo hanno reso così popolare ad alcuni elettori del partite repubblicano”. Un’analisi politica poi però immediatamente tradotta dallo stesso Silver in termini sportivi: “Sarebbe come dire ‘Cosa sarebbe Steph Curry se fosse 2.10’. Semplice: se fosse 2.10 non sarebbe Steph Curry”. E qui il colpo di genio del nuovo GM dei Sixers, che si inserisce nella conversazione postando unicamente una foto di Steve Novak (peraltro in maglia Milwaukee Bucks, con i quali ha messo piede in campo in solo tre partite durante la stagione 2015-16, per un totale di 20 minuti scarsi).