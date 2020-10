Mossa a sorpresa: Daryl Morey va a Philadelphia

Una notizia sorprendente nel mercato della NBA. L’ex General Manager degli Houston Rockets Daryl Morey ha deciso di ricominciare subito la sua carriera passando ai Philadelphia 76ers, dei quali sovraintenderà le operazioni cestistiche prendendo di fatto il controllo della dirigenza con il ruolo di presidente e un contratto di cinque anni. L’attuale GM Elton Brand, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, rimarrà comunque al suo posto, anche se di fatto non sarà più lui a prendere le decisioni per la squadra. La notizia è sorprendente perché Morey, dopo aver rassegnato le dimissioni dai Rockets, aveva fatto intendere di volersi prendere un periodo sabbatico per stare con la famiglia, tornando sulla costa Est dove risiede. La possibilità di lavorare vicino a casa e con una squadra con grandi ambizioni come i Sixers — “creati” da un suo discepolo come Sam Hinkie negli anni del “Process” — era però troppo allettante, specialmente con un allenatore come Doc Rivers in panchina che Morey avrebbe voluto anche per i suoi Rockets e con il quale ha un forte rapporto da anni.

Insieme a Morey arriva anche James Harden?

Inevitabilmente ora ricominceranno anche le speculazioni su un suo possibile ricongiungimento con James Harden, del quale lui stesso ha detto che gli ha "cambiato la vita" e del cui passaggio a Philadelphia si era rumoreggiato qualche tempo fa, quando si parlava di un accordo con Mike D'Antoni per diventare capo-allenatore. In ogni caso, Morey non è uno che rimane con le mani in mano: i Sixers si rimettono prepotentemente sul mercato e rilanciano le loro ambizioni.