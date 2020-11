LeBron James e i suoi Cleveland Cavaliers sono stati gli ultimi a presentarsi alla Casa Bianca: 10 novembre 2016, tre giorni dopo la bruciante sconfitta di Hillary Clinton contro Donald Trump e la consapevolezza che le cose sarebbero cambiate di lì a poco per la NBA e più in generale per gli afroamericani. La foto di rito (LeBron alle prese con i selfie, la nuova moda del momento all’epoca), gli abbracci con Obama ormai giunto alla fine dei suoi otto anni da presidente e un arrivederci alla Casa Bianca che in pochi avrebbero immaginato sarebbe durato così a lungo. Già, perché i Golden State Warriors l’anno successivo decisero di non presentarsi da Donald Trump, preferendo incontrare chi durante il loro viaggio a Washington? Barack Obama! Stesso copione anche nel 2018, mentre lo scorso anno a vincere è stata una squadra canadese e quindi, anche volendo, spettava a Justin Trudeau l’onore di ricevere Kawhi Leonard e compagni. Adesso però, dopo il successo di Joe Biden, la Casa Bianca è pronta a riaprire le porte alla NBA, con Draymond Green che via social non ha perso tempo a imbeccare proprio James: “Possiamo tornare a festeggiare dal Presidente”. La risposta del n°23 dei Lakers che non si fa attendere: “Porterò anche la mia tequila e il mio vino”, sottolineando come il clima sia di festa durerà ancora a lungo.