Neanche il tempo di far sedimentare la notizia che Russell Westbrook vuole lasciare gli Houston Rockets che già emergono le prime squadre intenzionate a prenderlo. I più interessati fino a questo momento, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic (che per primo ha riportato la notizia della voglia di cambiare aria di Westbrook) ci sarebbero gli Charlotte Hornets. La squadra di proprietà di Michael Jordan ha i contratti in scadenza per poter imbastire una trade per assorbire Westbrook (ad esempio i 27.1 milioni di Nicolas Batum) e soprattutto la scelta numero 3 al Draft, anche se non è chiaro se sia stata proposta o meno ai Rockets che non potrebbero sperare di ricevere molto di più sul mercato.