Anche se la carriera di DeMar DeRozan lo ha portato prima a Toronto e poi a San Antonio, nel suo cuore rimane sempre un losangeleno doc. Nato e cresciuto a Compton, andato al college a USC, il quattro volte All-Star è sempre stato legato alla sua città natale, crescendo nel mito di Kobe Bryant e sognando un giorno di vestire il gialloviola dei Lakers. Il suo sogno potrebbe avverarsi presto: Kevin O’Connor di The Ringer ha riportato la voce che vede i campioni in carica interessati a prenderlo in cambio di Danny Green e Kyle Kuzma, e il diretto interessato non ha fatto niente per negare i rumors. “In questa lega ho imparato che è sempre meglio essere cercati e voluti” ha detto a Matt Barnes e Stephen Jackson nel podcast All The Smoke. “Quando vedi che alcune squadre ti cercano, è meglio se la prendi bene, perché ci sono molti giocatori che invece non vuole nessuno. E non vuoi mai essere quella persona. Perciò essere cercati da una squadra che ha appena vinto il titolo è sicuramente bello. Per me poi, venendo da L.A., è una cosa tipo: ‘Dannazione, la squadra della mia città mi vuole? Hanno appena vinto il titolo e vogliono me?’. Di sicuro è pazzesco ritrovarmi in questa situazione”.