Un ultimo tweet, emblematico: “OK, ne ho avuto abbastanza di tutta questa mancanza di rispetto attorno al mio nome. Farò in modo di ricordarvi tutto”. Un avvertimento — quello pubblicato sui suoi social da Kyle Kuzma — quasi a futura memoria, seguito però da una decisione tanto improvvisa quanto inattesa: la cancellazione del suo stesso account Twitter (@kuz) che dalla notte risulta infatti irraggiungibile. Il giocatore dei Lakers, solo 25 anni e già un anello di campione NBA in bacheca (quello appena vinto contro gli Heat), ha visto le sue cifre calare nell’ultimo anno, una diretta e naturale conseguenza dell’approdo in gialloviola di un giocatore come Anthony Davis. Dopo i 18.7 punti di media collezionati al suo secondo anno NBA, l’ex giocatore degli Utah Utes ha invece chiuso l’ultima stagione sotto i 13 di media, con anche 4.5 rimbalzi, ma soprattutto nei playoff e nella serie finale contro Miami il suo apporto non è stato continuo e determinante come molti a Los Angeles si aspettavano dopo le prime due annate più che positive in NBA. A lungo alla ricerca di una terza opzione da affiancare alle due superstar di coach Vogel, il ruolo nella fase finale della stagione è stato infine ricoperto da un Rajon Rondo molto più determinante di Kuzma, che infatti poi ha visto il suo nome inserito sempre più spesso in scenari di trade per il mercato dei Lakers.