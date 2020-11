Due giocatori simili, se si vuole, Robert Covington e Trevor Ariza (per ruolo e alcune caratteristiche di gioco) ma cinque anni di differenza: si può spiegare così la scelta dei Portland Trail Blazers di sostituire il secondo con il primo, in una trade con gli Houston Rockets che ha visto la squadra del Texas ricevere anche la scelta al primo giro dei Blazers al Draft 2020 e 2021 (però protetta). Lo scambio è sostanzialmente cosa fatta — come riportato dall’insider di ESPN Adrian Wojnarowski — ma non può essere ufficializzato prima dello svolgimento proprio del Draft (nella notte tra mercoledì e giovedì in Italia, visibile su Sky Sport) perché la lega permette sì di inserire scelte future al Draft in uno scambio, ma non due in anni consecutivi. Al Draft in arrivo, quindi, la scelta n°16 dei Blazers sarà in realtà da leggere come una scelta di Houston, in un momento storico in cui la franchigia texana è scossa dalle voci che vorrebbero tanto James Harden quanto Russell Westbrook scontenti dell’attuale situazione e quindi potenzialmente in uscita. In entrata, invece — e non è la prima volta — Houston accoglie il 35enne Ariza, che in carriera ha già indossato altre due volte la maglia dei Rockets, la prima nella stagione 2009-10 e poi ancora per quattro anni dal 2014-15 fino al 2017-18.