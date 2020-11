Arrivano i rinforzi desiderati da Giannis Antetokounmpo in casa Bucks: Milwaukee si porta a casa uno dei giocatori più ambiti sul mercato - ammirato per il suo attacco quanto per la sua difesa - ma cede (oltre a due pedine importanti del proprio roster) anche una buona fetta di futuro. L'obiettivo è vincere subito e convincere "The Greek Freak" a restare nel Wisconsin

I Milwaukee Bucks devono dimostrare a Giannis Antetokounmpo di voler vincere: detto, fatto — con una mossa di mercato che protegge il secondo All-Star di squadra (Khris Middleton) e aggiunge un altro pezzo da 90 al roster di coach Budenholzer, la guardia dei Pelicans Jrue Holiday. Per arrivare a uno dei giocatori più ambiti di questo mercato la franchigia del Wisconsin ha scelto di rinunciare non solo a Eric Bledsoe e George Hill — pedine importanti dello scacchiere dei Bucks — ma ha dovuto pesantemente ipotecare parte del proprio futuro. A New Orleans, infatti, finiscono anche tre scelte al primo giro nei prossimi Draft e la possibilità di scambiare in due occasioni la propria scelta con quella di Milwaukee in futuro. Considerato da molti in giro per la lega uno dei migliori giocatori two-way — forte in attacco quanto in difesa — Holiday arriva nel Wisconsin dopo 7 anni in Louisiana titolare di un ultimo anno di contratto a oltre 25 milioni di dollari più una sua opzione per la stagione 2021-22 a più di 26 milioni. Porta in dote oltre 19 punti e quasi 7 assist — le sue cifre della scorsa stagione — ma anche leadership, esperienza (ha 30 anni) e un ottimo rendimento nella metà campo dietro, che nella stagione 2017-18 lo ha visto incluso nel primo quintetto difensivo della lega.