Harden vuole andarsene: Nets e Sixers in lizza

Più passa il tempo e più le strade di James Harden e gli Houston Rockets sembrano destinate a separarsi, e sembra più una questione di “quando” che non di “se”. Secondo quanto riportato da The Athletic e precedentemente anche dallo Houston Chronicle, l'MVP del 2018 avrebbe espresso in maniera chiara la sua volontà di giocare per una contender — rango che i Rockets in questo momento non possono assicurargli. Per questo la sua volontà sarebbe quella di giocare per i Brooklyn Nets o per i Philadelphia 76ers, come riportato da Shams Charania. Sarebbero queste due le squadre in cima alla sua lista di preferenze, potendo giocare con due stelle come Kevin Durant e Kyrie Irving oppure con Joel Embiid e Ben Simmons, spostandosi nella Eastern Conference dopo una carriera intera a Ovest. A questa volontà si oppone però quella dei Rockets, che secondo quanto emerso non hanno fretta di cedere né lui né Russell Westbrook (per il quale il mercato in questo mercato sembra piuttosto fermo), rimanendo disposti a cominciare la stagione con loro due a roster se non dovesse concretizzarsi uno scambio di loro gradimento. La situazione è in continuo mutamento, ma la strada sembra segnata: i giorni di entrambi ai Rockets sembrano essere contati.