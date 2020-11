Le voci continuano a rincorrersi, ma Houston non ha intenzione di farsi prendere dalla fretta. Secondo quanto riportato da ESPN, il prezzo fissato per James Harden sono una giovane stella e tantissime scelte al Draft. E se non verrà raggiunto, i texani sono disposti a cominciare la stagione sia con Harden che con Westbrook a roster. Il Barba, in compenso, vedrebbe Brooklyn come una tappa di due anni per vincere il titolo

A guardarla da fuori, uno potrebbe pensare che in casa Houston Rockets ci sia il panico più totale. Dopo gli addii di due colonne della franchigia come l’allenatore Mike D’Antoni e il GM Daryl Morey, anche le due stelle Russell Westbrook e James Harden hanno reso noto il loro malcontento dicendo di voler cambiare aria. Il nuovo GM Rafael Stone, promosso dopo aver fatto parte per anni dello staff di Morey, non intende però perdere la calma: secondo quanto detto a ESPN, nessuno dei due giocatori verrà scambiato a meno che non venga raggiunto il prezzo richiesto — anche a costo di cominciare la stagione in una situazione “scomoda” con entrambi i giocatori scontenti nello spogliatoio. E il prezzo non è decisamente basso: per Harden i Rockets vogliono una giovane stella che ha già dimostrato il suo valore in NBA e un enorme pacchetto di scelte al Draft. Con i Milwaukee Bucks che ne hanno appena cedute tre (più due scambi di scelte) per Jrue Holiday, i Rockets si sentono nella posizione di chiedere ancora di più per il proprio numero 13, che ha ancora due anni di contratto garantiti più un’opzione per il terzo anno a suo favore. Stesso discorso anche per Westbrook, per il quale però la richiesta è più bassa: basterebbe un asset forte, sottoforma di giovane giocatore talentuoso o scelte multiple al Draft (pare che Houston, dopo aver preso la 16 da Portland per Robert Covington, sia alla ricerca di ulteriori scelte in questo Draft tra primo e secondo giro).