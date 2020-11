Vinto il titolo NBA, i Lakers stanno cercando di vincere anche quello che in Italia (nel mondo del calcio) si chiama "lo scudetto di agosto". Dopo aver messo le mani sul giocatore arrivato al secondo posto per il premio di miglior sesto uomo NBA — Dennis Schroder, acquisito dagli Oklahoma City Thunder — la franchigia gialloviola ha messo sotto contratto anche l’unico giocatore capace di batterlo (e aggiudicarsi quel premio): Montrezl Harrell. Il sesto uomo dell’anno NBA per la stagione 2019-20 resta così a Los Angeles ma passa dai Clippers ai Lakers, dove porta tutta la sua debordante energia, forza fisica e intensità, oltre a una notevole quantità di punti (addirittura 18.6 nell’ultima stagione) e rimbalzi (7.1). Per la franchigia campione NBA in carica si tratta di un colpo di mercato ancora più significativo perché priva di un giocatore di grande impatto una delle principali rivali, i Clippers, una squadra che non nasconde l'ambizione di insidiare la supremazia cittandina dei Lakers. E lo smacco tra i "cugini" è evidente nella reazione social di Patrick Beverley, prima furioso ("Cosa?!?") ma poi allo stesso tempo felice per il suo ex compagno e amico.