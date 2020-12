I due All-Star hanno voluto dire addio alle rispettive città (e squadre) con analoghi messaggi su Twitter: ma se per Westbrook lo stop a Houston è stato di un solo anno, Wall mette la parola fine a un decennio nella capitale. Ma si guarda già avanti, e Westbrook annuncia il suo nuovo numero di maglia agli Wizards

Hanno fatto notizia assieme — due All-Star che si scambiano maglia — e nello stesso modo sia Russell Westbrook che John Wall hanno voluto salutare le città (e le organizzazioni) che li vedono partire, rispettivamente Houston e Washington. “Voglio ringraziare i tifosi e la città di Houston per aver accolto me e la mia famiglia e ringraziare tutta l’organizzazione dei Rockets per aver creduto in me e nelle mia abilità di avere un impatto sulla squadra, e per aver reso bellissimo il tempo trascorso a Houston”, ha scritto il prodotto di UCLA, aggiungendo però: “Ma ora non vedo l’ora di scrivere il prossimo capitolo della mia storia con Washington la prossima stagione e di tornare in campo”.

approfondimento Westbrook lascia Houston, ai Rockets arriva Wall Più sentite — vista anche la differenza nella permanenza in città, 10 anni contro solo uno — le parole usate da John Wall nel congedarsi dalla capitale, una mini-lettera pubblicato su Twitter sotto il messaggio “Grazie D.C.”. “Cara D.C., dove posso iniziare?”, si chiede il 5 volte All-Star con la maglia degli Wizards. “Dieci anni sono un lunghissimo periodo su cui riflettere. Sono arrivato a Washington che avevo 19 anni, un ragazzino magro con sogni e obiettivi grandissimi. Avete accolto me e la mia famiglia a braccia aperte e mi siete stati accanto fin dal primo giorno. Da giovane rookie a All-Star ho provato a far di tutto per rendervi orgogliosi. Dai momenti più belli — come gara-6 contro i Boston Celtics — agli infortuni e alla lunga riabilitazione, ho sempre sentito il vostro affetto: lo apprezzo molto e per questo avrò SEMPRE nient’altro che amore per D.C.. Posso anche non indossare più questa maglia ma non dimenticherò mai cos’ha significato rappresentare un’intera città e comunità. Questo non è il modo in cui volevo dire addio a questa città per cui non lo farò… e dirò solo GRAZIE!. Con affetto, John Wall”.