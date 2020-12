Houston Rockets e Washington Wizards, accogliendo le richieste delle rispettive point guard di cambiare aria, hanno deciso di scambiare Russell Westbrook per John Wall e una scelta protetta al primo giro al Draft 2023. Dopo settimane di tensione è giunto quindi al termine uno stallo che ormai si protraeva da metà novembre, con i rispettivi GM Tommy Sheppard e Rafael Stone che hanno portato avanti la trattativa per ore via telefono, prima di dirsi d’accordo a rendere ufficiale lo scambio. Situazione speculare per entrambe le squadra che con questa trade sperano di convincere le due star delle franchigia - James Harden in Texas, Bradley Beal per la squadra della capitale - a rimanere ancora a lungo, considerando che il Barba aveva chiesto di essere ceduto, mentre il n°3 degli Wizards diventerà free agent nel 2021. Cambia poco anche a livello contrattuale: entrambi infatti hanno ancora tre anni (ultimo con player option) di un rinnovo al massimo salariale da 41.3 milioni di dollari per la prossima stagione, oltre 44 milioni nel 2021-22 per chiudere poi superando i 47 milioni. Cifre importanti, soprattutto nel caso di Wall che non gioca una partita ufficiale dal dicembre 2018 e che ancora non ha avuto modo di dimostrare di essere tornato a livelli da All-Star. Sorride sui social DeMarcus Cousins, che ritrova l’amico di Kentucky per la prima volta da compagno di squadra anche in NBA, mentre a Washington Westbrook tornerà ad affidarsi a coach Brooks - come successo in passato per molti anni a OKC. Una ripartenza e un ritorno alle origini per entrambi, che sperano possa essere la mossa giusta.