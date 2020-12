Erano considerati un po’ l’anima operaia dei Clippers 2019-20: le due star della panchina — Montrezl Harrell (votato a fine anno sesto uomo dell’anno) e Lou Williams — più Patrick Beverley, dinamo difensiva sempre pronto a tenere alto il livello di adrenalina della squadra. Ora il terzetto si è diviso, per via della scelta del primo di firmare niente meno che con i rivali cittadini — e campioni NBA in carica: i Los Angeles Lakers. E sia Beverly che Williams non fanno mistero che l’addio del loro ex compagno non sia pillola facile da ingoiare: “Sorpreso? Sì — risponde il primo — lo ammetto: la sua decisione è stata come un pugno incassato a guarda abbassata”. Più filosofica (ma non per questo con meno rammarico) l’opinione di Lou Williams: “Gli affari sono affari e Trez ha preso una decisione per il suo bene. Da questo punto di vista cose del genere accadono con regolarità: non si può far altro che accettarle e andare avanti”.