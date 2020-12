È sempre stato un tipo taciturno, a detta di alcuni anche troppo visto il ruolo che è chiamato a ricoprire davanti alle telecamere a seguito dei successi raccolti in campo. Kawhi Leonard è l’antidivo per eccellenza, uno di quelli che dopo aver fatto il suo lavoro sul parquet preferisce dedicarsi ad altro. Per quello pesare le sue parole è un’operazione che richiede l’utilizzo di una scala di valori differente. Quando l’All-Star dei Clippers dice qualcosa, difficilmente torna indietro. E utilizzando poche parole, di solito il messaggio non può essere neanche frainteso, come accaduto con chi gli ha chiesto quali saranno le decisioni che prenderà la prossima off-season - vista la scadenza di contratto e la possibilità di esercitare il rinnovo attraverso player option: “Nella situazione nella quale mi ritrovo oggi, penso soltanto a fare bene in questa stagione. Non sto dicendo di voler andare via né di restare a Los Angeles, mi concentro su ciò che ci aspetta nei prossimi mesi. Ovviamente, qualora non dovessi avere problemi fisici, la decisione migliore per me a livello contrattuale è quella di rifiutare la player option. Ma questa è soltanto una considerazione di carattere economico, non vuol dire che andrò via o che resterò ai Clippers. Ne parleremo a tempo debito”. Dal punto di vista prettamente salariale, il suo ragionamento non fa una piega: rinunciare ai 36 milioni di dollari garantiti per la stagione 2021-22 vorrebbe dire poter provare a mettere le mani su un accordo da 39.3 milioni - a salire poi negli anni successivi per un massimo di quattro stagioni (e non cinque, visto che Leonard non ha maturato Bird right ai Clippers). Detto questo, la puntualizzazione resta: un messaggio lanciato dall’All-Star della squadra di Los Angeles che la dirigenza - e le altre franchigie interessate - dovranno interpretare.