Quella che sta per cominciare è una stagione chiave per i Clippers, specialmente dopo il modo tremendo in cui si è conclusa la passata annata nella bolla di Orlando. Al centro delle polemiche c’era stato sopratutto Paul George, accusato da molti nello spogliatoio — e anche al di fuori, come ad esempio l’ex allenatore Doc Rivers — di non essersi preso le responsabilità per quanto successo. La dirigenza dei Clippers, però, ha dimostrato coi fatti di volersi fidare di lui: come riportato da ESPN, PG13 ha esteso il suo contratto con la franchigia di L.A. al massimo salariale, aggiungendo 190 milioni di dollari in quattro anni al suo accordo da 35.4 per la stagione 2020-21. George potrà arrivare così a guadagnare fino a 226 milioni nei prossimi cinque anni, ma si mantiene comunque la possibilità di uscire dal contratto con una player option per la stagione 2024-25. Rimane comunque una boccata d’ossigeno per la franchigia, visto che sia lui che Kawhi Leonard avrebbero potuto uscire dal contratto al termine di questa stagione — eventualità ancora possibile per il due volte MVP delle Finals. George, però, si mette al sicuro: il suo futuro è ancora a Los Angeles.