Comincia in salita la regular season dei Rockets, reduci da una preseason fatta di continue voci di mercato che spingono James Harden sempre più lontano da Houston. Il Barba però al momento fa parte del roster dei texani e, dopo aver conquistato i titoli dei giornali a causa il suo rivedibile stato di forma, è tornato a far discutere a poche ore dalla gara d’esordio che vedrà impegnati i Rockets contro i Thunder. Black Sports Online infatti ha pubblicato un video in cui si vede Harden prendere parte a una festa di Natale organizzata nei giorni scorsi: un evento in un luogo chiuso, pieno di persone senza mascherina - in violazione del protocollo NBA che proibisce ai giocatori di frequentare bar, ristoranti o qualsiasi altro luogo in cui sono presenti più di 15 persone. ESPN spiega che la NBA ha aperto un’indagine per verificare cosa sia accaduto e nel caso procedere con le sanzioni del caso, che prevedono l’allontanamento del giocatore dal parquet per osservare un periodo di quarantena. Inizialmente si era parlato della presenza di Harden in uno strip club, ma a tal proposito è arrivata la smentita del diretto interessato attraverso una storia Instagram in cui ha spiegato ciò che è accaduto, sottolineando come “ogni giorno ci siano delle regole nuove” di cui dover tenere conto: “Ho partecipare per mostrare affetto a una mia cara amica che ha organizzato un evento (non in uno strip club)”, spiega il n°13 dei Rockets, che passa all’attacco nei confronti di chi cerca di tirare in mezzo il suo nome, sottolineando: “Alla fine la verità viene sempre fuori”. Nel caso di sospensione, stando ai calcoli fatti da Bobby Marks di ESPN, ogni gara saltata potrebbe costare a Harden 284.517 dollari.