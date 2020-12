Morey ci ricasca: twitta su Harden e poi cancella

Il rapporto tra Daryl Morey e Twitter non è decisamente dei più semplici. Il nuovo capo della dirigenza dei Philadelphia 76ers è noto per essere un avido utilizzatore del social, finendo nella bufera poco più di un anno fa per un tweet a sostegno delle proteste a Hong Kong (e provocando enormi danni economici e di reputazione alla NBA in Cina). Ora è finito di nuovo al centro di un piccolo caso, seppur di dimensioni molto più contenute rispetto a quell’incidente internazionale. Per pochi secondi sul suo profilo è apparso un tweet celebrativo nei confronti di James Harden, condividendo una grafica dello scorso anno per il primato del Barba come miglior assistman nella storia dei Rockets superando Calvin Murphy. Il testo del tweet — “#OnThisDay, 1 year(s) ago—twitter memories via onthisday.me — fa pensare che Morey utilizzi un servizio che ricorda i tweet pubblicati in passato (simili ai Ricordi su Facebook, per intenderci) e che accidentalmente quel messaggio sia stato pubblicato automaticamente sul suo profilo. Ma questo non lo ha salvato dalle speculazioni.