NBA Sundays, Clippers-Dallas alle 21.30 su Sky

Due avversarie nei playoff della bolla tornano ad affrontarsi a Los Angeles. I Clippers ancora imbattuti in questo inizio di stagione cercano la terza vittoria in fila, i Mavericks di Luka Doncic invece devono ancora conquistare un successo. Assente Kawhi Leonard per il colpo alla bocca ricevuto contro Denver: la gara in diretta alle 21.30 su Sky Sport NBA

Più che un inizio di regular season, le prime gare gli L.A. Clippers sono state un tour delle rivincite. Dopo aver vinto all’esordio nel derby contro i Los Angeles Lakers e aver superato i Denver Nuggets che li avevano eliminati negli scorsi playoff, la terza gara stagionale li vede opposti a una squadra che li ha fatti soffrire nella bolla di Orlando come i Dallas Mavericks. Luka Doncic e soci erano riusciti a pareggiare la serie di primo turno sul 2-2, prima di arrendersi in sei partite complice l’assenza di Kristaps Porzingis. Il lungo lettone non sarà di nuovo della partita (il suo rientro è atteso a gennaio), ma ovviamente non mancano i motivi di interesse per la gara — da seguire in diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 21.30 con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Innanzitutto perché i Mavericks sono ancora a secco di vittorie dopo aver perso contro Phoenix all’esordio e i Lakers a Natale, e quindi devono cominciare a raccogliere vittorie per conquistare un posto ai playoff. E poi perché ci sono tante stelle in campo, da Doncic a Paul George fino a Kawhi Leonard, il quale però non ci sarà per il colpo al volto ricevuto da Serge Ibaka nella sfida contro Denver che gli è costata otto punti di sutura alla bocca. Al suo posto partirà in quintetto Luke Kennard: sarà interessante capire come reagirà la squadra di Tyronn Lue all'assenza del suo leader.