Sul 98-95 in favore dei Pelicans, la squadra di coach Gregg Popovich aveva bisogno di un canestro da tre punti per sperare di acciuffare almeno l’overtime: per quello lungo il perimetro sono scattati i raddoppi portati dai giocatori di New Orleans, con DeRozan che per un attimo ha sperato di trovare lo spiraglio giusto per colpire, In aiuto però è arrivato Bledsoe che con una super giocata difensiva ha in parte riscattato un avvio di stagione tra luci e ombre con i Pelicans