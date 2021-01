Philadelphia, Seth Curry positivo al Covid

Seth Curry era seduto in panchina al Barclays Center e stava seguendo da spettatore la sfida dei suoi Sixers contro Brooklyn a causa di un problema alla caviglia. Ma durante il primo quarto Philadelphia è stata informata della positività all’ultimo test Covid del giocatore, che è stato quindi isolato e poi fatto uscire dall’arena seprato dalla squadra. I Sixers sono rimasti a dormire a New York per condurre subito un’indagine sui contatti del giocatore e faranno – come da protocollo – un nuovo giro di tamponi. Secondo quanto riporta ESPN Curry in panchina è stato seduto al vicino al vice allenatore Sam Cassel e a Joel Embiid. Il centro africano, che ha un figlio di tre mesi, ha detto che intende mettersi in quarantena dalla sua famiglia fino a quando non sarà certo di non aver contratto il virus. La prossima partita di Philadelphia è in programma sabato in casa contro Denver, si attende di sapere se alcuni giocatori e membri dello staff dei Sixers saranno messi in quarantena preventiva.