Ieri 17.533 casi su 140.267 tamponi e 620 decessi

Asl Torino: "Nessun focolaio alla Juventus"

Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, sulla positività al coronavirus dello juventino Matthijs De Ligt: "A quanto ci risulta, il giocatore sta bene e si trova ora in isolamento", aggiunge Testi, secondo cui il terzo caso di Covid tra i calciatori della Juventus non deve preoccupare: "La situazione è sotto controllo, non c'è nessun focolaio".