3/30 ©Getty

BOSTON CELTICS | JAYLEN BROWN | Era già una delle due superstar di Boston, ma proprio per questo sorprendono i grandi miglioramenti che il prodotto di California ha fatto vedere in questo primo mese: non tanto (o non solo) i 5 punti di media in più aggiunti all’apporto offensivo, ma soprattutto le migliori percentuali dal campo (51.8%), da tre (39.5%) e anche dalla lunetta (77.0%) — tutte ai massimi in carriera. E la capacità di far male alle difese avversarie in tanti modi, nuovi e diversi