Anthony Davis fa autocritica: "Sto facendo schifo"

I gialloviola hanno il miglior record della NBA insieme ai Clippers (12-4), ma AD non è soddisatto delle sue prestazioni nelle ultime partite e non ha fatto nulla per nasconderlo. "Ad essere duro con me stesso devo dire che sto facendo schifo", ha dichiarato dopo il successo su Milwuakee

Sotto i 20 punti per cinque partite consecutive, non gli succedeva dalla stagione 2018-2019. Nonostante il buon rendimento di squadra e il miglor record NBA per i Lakers (12-4), non è un grande momento per Anthony Davis ed è stato lui il primo a sottolinearlo. "Non sto facendo canestro, non sto segnando i tiri liberi. A essere duro con me stesso devo dire che in questo momento sto facendo schifo", ha detto dopo la vittoria 113-106 con Milwuakee, nella quale ha comunque chiuso con 18 punti, 9 rimbalzi, 6 assist e 2 stoppate. "Penso però - si è concesso - che la mia aggressività in area abbia creato spazi per i miei compagni".

Nelle ultime tre partite Davis ha tirato con solo il 38% dal campo e con il 63.6% dalla lunetta. I Lakers hanno comunque ottenuto 2 successi, e Davis ha catturato 10.7 rimbalzi e distribuito 6 assist di media. Per Frank Vogel potrebbe essere anche una buona notizia: anche con una delle sue stelle non al top la squadra gira lo stesso. E quando Davis tornerà ai suoi livelli abituali per gli avversari sarà ancora più dura.